Krimi der Woche – Vertuschen und intrigieren Nach einem brutalen Bombenanschlag in London geht es dem britischen Geheimdienst in Mick Herrons neuem Thriller «Spook Street» vor allem darum, nicht dumm dazustehen. Hanspeter Eggenberger

London ist der Schauplatz von Mick Herrons Krimis. Foto: Reuters

Der erste Satz

So sah also der Frühling in London aus: die Frauen in knielangen, blau-weiss gestreiften Kleidern; die Männer mit dunklen Jacken über Pullovern in Pastelltönen.

Das Buch

Ein Social-Media-Aufruf hatte Jugendliche zu einem Dance-Flashmob in eine Shoppingmall gerufen. Doch kaum hatte die fröhliche Überraschungsparty begonnen, detonierte eine Bombe, die die Tanzenden in den Tod riss. Der britische Inlandgeheimdienst MI5 findet schnell heraus, dass das kein fanatischer Islamist war. Der Täter war mit einer falschen Identität unterwegs. Und zwar einer guten, denn der Geheimdienst selbst hatte diese geschaffen. Also gilt es allerlei zu vertuschen. Denn «das Hauptziel eines Geheimdienstes ist es, nicht dumm dazustehen, wenn es sich vermeiden lässt».