Er muss ins Gefängnis – Verurteilter Stalker lässt sein Opfer nicht in Ruhe Ein Mann versteckt sich auf einer Baustelle und beobachtet seine einstige Chefin. Weil er schon einmal wegen Nötigung verurteilt wurde, muss er nun ins Gefängnis. Daniela Schenker

Der Mann beobachtete sein Opfer von einer Baustelle aus, ausgerüstet mit Feldstecher, Teleskop und Thermoskanne.

Symbolfoto: Thomas Egli

Die Frau verliess nie ohne Pfefferspray das Haus. Sie wählte stets verschiedene Arbeitswege, kaufte ein neues Auto, wechselte sogar den Wohnort. Alles, um ihrem Verfolger zu entgehen. Im Frühling 2019 lauerte ihr dieser erstmals am gemeinsamen Arbeitsplatz in der Dusche des Trainingsraums auf. Sie war damals die direkte Vorgesetzte des Chemielaboranten. Nach dem Vorfall wandte sich die Frau an die Opferberatung und tat, was man ihr dort riet: Sie teilte dem 29-Jährigen unmissverständlich mit, er solle aufhören, sie zu stalken. Doch dieser lauerte ihr weiter auf – auch nachdem er im Juli 2019 deswegen die Stelle verloren hatte. Im Februar 2020 stand der Schweizer erstmals vor Gericht. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn wegen Nötigung und Hausfriedensbruch rechtskräftig zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 100 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren.