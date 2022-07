Hackerangriff in Bülach – Verwaltung ist wieder erreichbar Seit Freitagnachmittag können Mails und Anfragen über die Internetseite von den Mitarbeitenden der Bülacher Stadtverwaltung wieder bearbeitet werden.

Die Stadtverwaltung von Bülach ist nach einem Hacker-Angriff wieder per Mail erreichbar. Foto: Sibylle Meier

Nachdem die Stadtverwaltung von Bülach am Montag, 18. Juli, einen Cyber-Security-Vorfall erkannt hat, war sie in den vergangenen Tagen per E-Mail nicht erreichbar. Wie die Stadt am Freitagnachmittag mitteilt, ist die Verwaltung wieder auf allen Kanälen erreichbar. E-Mail-Nachrichten sowie Mitteilungen oder Bestellungen via die Internetseite umgehend bearbeitet. Aufgrund des Unterbruchs des E-Mail-Verkehrs in den letzten Tagen kann es jedoch zu Verzögerungen in der Beantwortung kommen. entstandene Unannehmlichkeiten.

Zum Cyber-Security-Vorfall an sich gebe es aufgrund laufender Ermittlungen keine neuen Informationen.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.