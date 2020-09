Trotz grosser Kritik – Verwaltungsrat erachtet Kündigung von Chefarzt als unerlässlich Die sofortige Freistellung des Chefarztes der Inneren Medizin sorgte am Spital Bülach vergangene Woche für Empörung. Jetzt nimmt der Verwaltungsrat Stellung. red

Unruhige Zeiten am Spital Bülach: Für Samstag ist eine Demonstration beim Bülacher Rathaus geplant. Dabei werden der Rücktritt von Spital-CEO Rolf Gilgen sowie eine Reorganisation der Spitalleitung gefordert. Foto: Sibylle Meier

«Der Verwaltungsrat der Spital Bülach AG verfolgt die aktuellen Diskussionen um das Spital Bülach mit Aufmerksamkeit und Sorge»: So beginnt die Medienmitteilung, welche am Mittwochnachmittag verschickt wurde. Die Kritik von Teilen der Belegschaft am von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gemeinsam getroffenen Personalentscheid und an der geplanten Neuausrichtung der Neonatologie nehme der Verwaltungsrat sehr ernst. An einer ausserordentlichen Sitzung habe er deshalb beide Beschlüsse nochmals überprüft, sei dabei aber erneut zum Schluss gekommen, dass die Entscheide für die erfolgreiche Zukunft des Spitals Bülach unerlässlich seien.