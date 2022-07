Ähnliche Firmennamen – Verwechslung führt zu Gerüchten um Bauprojekt in Eglisau Bei der Brücke in Eglisau werden derzeit 16 Eigentumswohnungen fertiggestellt. Die Baufirma wundert sich über Gerüchte, gemäss derer sie kein Geld mehr haben soll. Manuel Navarro

Die Mehrfamilienhäuser «Aqua» in Eglisau sind noch nicht fertig. Grund dafür ist aber nicht fehlendes Geld, vielmehr kam es zu Lieferengpässen. Foto: Sibylle Meier

Die stimo Generalunternehmungen AG ist eine Firma, die seit vielen Jahren erfolgreich im Zürcher Unterland im Immobiliensektor tätig ist. Urs Stieger, Inhaber des Klotener Unternehmens, ist in der Umgebung gut vernetzt, engagiert sich auch lokal, unter anderem im Sport. So hat er in Kloten kürzlich die Namensrechte des Eishockeystadions übernommen, in welchem der EHC Kloten spielt.