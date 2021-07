Impfwillige verunsichert vor den Ferien – Verwirrung um die zweite Dosis in Zürcher Impfzentren Das Impfzentrum in Uster rät zur Doppelimpfung auch für Covid-Genesene, jenes in Winterthur empfiehlt nur eine Spritze. Was stimmt? Pascal Unternährer

Im Impfzentrum in Uster wird Covid-Genesenen die zweifache Impfung empfohlen, vor allem für Reisewillige. Foto: PD

Sie war plötzlich verunsichert, erzählt die Frau. Sie war im Winter an Corona erkrankt und sass ein paar Monate später in einer Kabine des Impfzentrums Uster, um sich impfen zu lassen. Den ganzen Frühling lang hatte die Frau gehört, dass sie sich als Genesene einmal impfen lassen muss. Doch in der Impfkabine sagte ihr eine Angestellte, laut einer neuen Weisung aus Bern müsse auch sie sich ein zweites Mal impfen lassen – was sie auch tun wird.

Die praktisch gleiche Geschichte erzählt die Mutter eines Jugendlichen, der sich – nachdem er im letzten Herbst positiv auf Corona getestet worden war – ebenfalls in Uster impfen liess: «Meinem Sohn wurde eine zweite Impfung empfohlen», sagt sie. Er habe aber vor allem rasch ein Impfzertifikat haben wollen. Doch dies sei nicht möglich gewesen vor der zweiten Impfung vier Wochen später. «Wir waren irritiert», so die Mutter.