Kriminelle in Hüntwangen – Verwüstetes Fitnessstudio bleibt nach Bancomat-Sprengung vorerst geschlossen Erneut wurde am Wochenende im Rafzerfeld ein Bancomat zerstört. Da es der zweite Fall in kurzer Zeit ist, geht die betroffene ZKB nun bei der Sicherheit über die Bücher. Manuel Navarro

Durch die Sprengung des Bancomaten wurde auch das Fitnesscenter beschädigt. Foto: Sibylle Meier

In der Schweiz wurden in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Bancomaten in die Luft gesprengt. Im Mai traf es einen Automaten in Solothurn, im Juni zwei in Winterthur, im September einen beim Zoo Zürich. Auch das Unterland blieb nicht verschont: Im Juni wurde der Automat bei der Landi in Eglisau durch Sprengstoff zerfetzt. Damals war die Credit Suisse betroffen, nun hat es am Wochenende die ZKB erwischt. Der Automat befand sich nur gut 100 Meter von demjenigen der Credit Suisse entfernt, allerdings nicht auf Eglisauer Boden, sondern auf dem Gemeindegebiet von Hüntwangen.