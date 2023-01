Polizeieinsatz in Bachenbülach – Verwüstungen in einem Beautysalon Eine Person hat ihr eigenes Mobiliar in einem Beautysalon in Bachenbülach zerstört. Der Schaden ist von der Hauptstrasse aus zu sehen. Florian Schaer

Hier ging viel Inventar zu Bruch. Verboten ist das allerdings nicht. Foto: Balz Murer

Auf der Website weist derzeit nichts darauf hin, dass der Kosmetikbetrieb an der Zürichstrasse in Bachenbülach nicht geöffnet haben dürfte. Vor Ort erschliesst sich aber rasch, dass hier derzeit wohl keine Wimpern gezupft werden: Durch die Fenster sieht man von der Hauptstrasse aus, dass da jemand das Inventar kurz und klein geschlagen haben muss. Das ist auch dem Facebook-Nutzer René Müller nicht entgangen, der in der Gruppe «Du bisch vo Bachenbülach wenn…» eine entsprechende Notiz veröffentlicht hat.