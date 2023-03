Flaschenhersteller aus Bülach – Vetropack will Werk in Ukraine wieder aufbauen Sobald die Beschädigungen repariert sind und die politische Lage es zulässt, soll im Vetropack-Werk Gostomel die Produktion wieder aufgenommen werden. Alexander Lanner

Eine Wiederaufnahme der Produktion im Vetropack-Werk Gostomel in der Nähe von Kiew scheint möglich. Foto: Alexey Furman (Getty Images)

«Sehr viel war in diesem Jahr möglich, was vorher undenkbar und unrealistisch schien. Die Standorte haben übergreifend versucht, Lösungen zu finden. Das zeigt die Stärke der Gruppe und es hat uns näher zusammengebracht.» Dies sagt Johann Reiter, CEO der Vetropack-Gruppe, über das herausfordernde Berichtsjahr 2022.

Am Dienstag hat der Flaschen- und Glasverpackungshersteller Vetropack mit Hauptsitz in Bülach die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Dabei war auch der Krieg in der Ukraine ein zentrales Thema. Wie es in der Medienmitteilung heisst, haben der Krieg in der Ukraine, die steigenden Energie- und Produktionskosten sowie die ungebrochen hohe Nachfrage nach Verpackungsglas während des gesamten Geschäftsjahrs die Prioritäten bestimmt. Die mit dem Ausfall der ukrainischen Glasindustrie verbundenen Kapazitätsreduktionen, aber auch die Kapazitätsengpässe der Logistikbranche hätten europaweit teilweise zu Engpässen bei der Deckung des Kundenbedarfs geführt.

Abschreibung in der Ukraine geringer als gedacht

Weiter heisst es, dass sich die rasch zuspitzenden Ereignisse in der Ukraine bereits im Februar zur Schliessung unserer Produktion im Werk Gostomel in der Nähe von Kiew geführt haben. «Inzwischen haben Untersuchungen vor Ort ergeben, dass eine Wiederaufnahme der Produktion von zwei Schmelzwannen möglich scheint.» Zurzeit würden notwendige Instandhaltungs- und Aufräumarbeiten von den Mitarbeitern vor Ort ausgeführt. Die Beschädigungen am Werk konnten genauer untersucht werden mit dem Resultat, dass der Wertberichtigungsbedarf geringer ausfällt als anfänglich angenommen. Der Standort werde nicht aufgegeben. Das erklärte Ziel ist eine Wiederaufnahme der Produktion, sobald die Beschädigungen repariert sind und dies angesichts der politischen Lage zu verantworten ist.

Trotz des Ausfalls des ukrainischen Werks beträgt die Produktionseinbusse lediglich 7,7 Prozent, was 1’503’000 Tonnen entspricht (Vorjahr: 1’629’000 Tonnen). Entgegen ersten Schätzungen im Semesterbericht falle die erwartete Wertberichtigung am ukrainischen Werk mit 31,4 Millionen Franken tiefer aus als angenommen. Dies führt für die Gruppe zu einem ausgewiesenen Gewinn von 40,7 Millionen Franken (Vorjahr: 63,8 Millionen Franken). Insgesamt beschäftigte die Vetropack-Gruppe im Berichtsjahr 2022 insgesamt 3561 Mitarbeitende (Vorjahr: 3896 Mitarbeitende). Der Rückgang der Mitarbeiterzahl sei eine Folge des Produktionsstopps in der Ukraine.

