Da war von den neuen Kurven noch nicht viel zu sehen: Victoria Beckham Anfang März an der Show von Yves Saint Laurent in Paris. Foto: Getty Images

Dünn sein zu wollen, sei old fashioned, erklärte letzte Woche eine sehr dünne Frau der staunenden britischen Öffentlichkeit. Victoria Beckham – ehemaliges Spice Girl, dann verlachte Fussballer-Gattin, heute respektierte Mode-Designerin, aber immer dünn, dünner, am dünnsten – strebt nicht mehr länger ein möglichst geringes Gewicht an. Sondern Kurven. Schliesslich, sagte sie im Interview mit dem Magazin «Grazia», wünsche sich jede Frau einen möglichst prallen Hintern.