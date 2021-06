Zürcher Türsteher vor Gericht – Video zeigt Prügelei im Kaufleuten-Gebäude «Was geschah, sprengt alles Mass», sagen die Richter und verurteilen zwei Security-Männer, die einen Clubgast in den Keller verschleppt haben. Thomas Hasler

Überwachungskameras zeichneten Beginn und Ende der Auseinandersetzung auf. Video: ZVG/Tamedia

Erstmals nach sechs Jahren habe er an jenem November-Samstag 2019 wieder in einen Club gehen wollen. Anthony D. (alle Namen geändert) hätte es bleiben lassen, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt. 18 Minuten und 22 Sekunden, nachdem er das Kaufleuten-Gebäude betreten hat, wird der 38-jährige Projektmanager das Haus nämlich mit Würgespuren am Hals, einem gebrochenen Zungenbeinfortsatz, einem Knochenriss im Handgelenk und Schürfungen an Kinn und Hand verlassen.

Anthony D. wollte mit zwei Kollegen kurz nach 20 Uhr in den Club. Sie werden vom 38-jährigen kosovarischen Türsteher Ari Gashi aber mehrfach abgewiesen. Als mehrere Frauen hineingelassen werden, will Anthony wieder reden. Er empfindet den Entscheid als diskriminierend. Mittlerweile stehen drei Sicherheitsleute um ihn herum. Während Gashi ihm bedeutet, die Örtlichkeit zu verlassen, zückt der 38-Jährige sein Handy. Er will das Gespräch aufzeichnen.