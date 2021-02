In Bülach wird gebüsst – Videokamera hält laut Stadtrat 460 Abfallsünden fest Seit in Bülach an drei Abfallsammelstellen Videokameras installiert sind, wurden über 200 Bussen ausgesprochen. 50 Personen wurden verzeigt. Der Aufwand für die Auswertung ist allerdings gross. Daniela Schenker

Die Sammelstelle Sonnenhof am Abend des 7. Februar. Foto: PD

Seit zehn Monaten werden in Bülach drei Sammelstellen mit Videokameras überwacht: Grampen, Erachfeld und Sonnenhof. Sie wurden ausgewählt, weil sie regelmässig am stärksten verunreinigt waren. Das führte zu viel Mehrarbeit und einer Häufung von Beschwerden aus der Bevölkerung. Stadträtin Andrea Spycher (SVP) zog am Montagabend im Parlament eine erste Bilanz der Videoüberwachung. Zwischen April und Dezember sind an allen drei Sammelstellen rund 420 Vergehen aufgezeichnet worden. In rund 60 Prozent der Fälle hätten die Abfallsünder identifiziert werden können. «Man muss sich bewusst sein, dass vor allem Personen gebüsst wurden, welche mit dem Auto zur Sammelstelle gekommen sind», erklärte Spycher. Die Identifikation gelinge in solchen Fällen über die Autonummer. Wer zu Fuss komme und den Abfall einfach hinwerfe oder falsch entsorge, sei nicht zu identifizieren.