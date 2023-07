Alterszentrum Region Bülach – Viel bezahlt, weil die Nachmieterschaft-Suche verboten wurde Wer eine Alterswohnung kündigt, kann wie bei gewöhnlichen Wohnungen selbst Nachmieter suchen. Doch die Stiftung Alterszentrum Bülach untersagte dies wiederholt. Andrea Söldi

Die Siedlung Im Baumgarten bietet 33 Alterswohnungen, eine Pflegewohngruppe sowie eine Cafeteria. Foto: Balz Murer

Vor zweieinhalb Jahren bezog Anna Huber (Name geändert) eine Alterswohnung in der Siedlung Im Baumgarten in Bachenbülach. Die 65-Jährige benötigt zwar noch keine Pflegeleistungen, wollte aber bereits vorsorgen, falls dies einmal ändern sollte. Zudem gefiel ihr die grosszügige Zweieinhalbzimmer-Dachwohnung sehr gut und sie fühlte sich dort wohl. Doch dann nahm ihr Leben nochmals eine unvorhergesehene Wende: Huber verliebte sich in einen langjährigen Freund und zog zu ihm. Mitte Februar kündigte sie ihre Wohnung mit viermonatiger Frist auf Ende Juni, räumte sie bis Mitte März und gab im April die Schlüssel ab.