Endlager für radioaktiven Abfall – Viel Einigkeit über die Unsicherheit des Tiefenlagers Obwohl der Standort des Tiefenlagers noch in den Sternen steht, zieht man im Kanton nach langer Zeit an einem Strick. Astrit Abazi

Der Regierungsrat hat bei der Oberflächenanlage Bedenken bezüglich des Trinkwasserschutzes. Foto: Nagra

«Jetzt gilt es ernst» – es ist ein Satz, den man im Zusammenhang mit dem Atomausstieg der Schweiz oft gehört hat, so auch am Donnerstagabend im Riverside-Hotel in Glattfelden. Mehrere Vertreterinnen und Vertreter behördlicher Institutionen und von Interessensgruppen präsentierten den Zwischenstand der Arbeiten zum geplanten Tiefenlager für radioaktiven Abfall. Seit April 2019, als die Nagra in Bülach ihre erste Bohrung in der Region vornahm, hat sich viel getan. Zumindest bezüglich des möglichen Standorts Nördlich Lägern sind die verschiedenen Zürcher Akteure auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Wirklich fassbar ist das Projekt Tiefenlager für die Bevölkerung im Zürcher Unterland aber noch nicht geworden.