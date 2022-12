Zürcher Weihnachtsmärkte im Test – Viel Frittiertes zu meist gesalzenen Preisen Was bieten die beiden grössten Zürcher Weihnachtsmärkte kulinarisch? Ein Rundgang zeigt: viel – wenn man ein gut gefülltes Portemonnaie hat. Claudia Schmid , Anna-Tia Buss (Fotos)

Am Christkindlimarkt im Zürcher HB gibt es 110 Markthäuschen, 50 davon sind Foodstände. Foto: Anna-Tia Buss

Nach der knapp dreistündigen Essenstour durch Zürichs weihnächtliche Essensstände stinken unsere Mäntel nach Bratfett. In der Adventszeit ist Frittiertes offensichtlich Pflicht: Churros, Donuts, Pommes.



Ebenso durchgesetzt haben sich Momos und Empanadas. Die tibetischen und südamerikanischen Teigtaschen sind mittlerweile so häufig anzutreffen wie Raclette- und Glühweinstände.



Was auch ins Auge sticht: Sättigende Angebote unter 10 Franken sind in der Minderheit – die Preise sind überall ziemlich stolz. Zumindest wenn man bedenkt, dass das Essenserlebnis bei klirrender Kälte und im Stehen nicht gerade der Inbegriff von Gemütlichkeit ist.