Dielsdorf/Niederhasli – Viel gereist und trotzdem überall zu Hause Pater Salu aus Indien arbeitet für ein Jahr in den Pfarreien St. Paulus und St. Christophorus. Sein katholischer Orden kämpft weltweit für das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Renato Cecchet

Pater Salu arbeitet ein Jahr lang in der katholischen Kirche Dielsdorf und in Niederhasli. Foto: Renato Cecchet

«Einfach Pater Salu», sagt er auf die Frage, wie er anzusprechen sei. Eigentlich würde er noch Mathew heissen, aber er benutze allgemein nur seinen Vornamen. Dieser passe zu seiner Arbeit als Pfarrer und Seelsorger. Salu bedeute Erlöser oder Retter, klärt er auf. Und im Gespräch wird klar, dass er diese Rolle gerne einnimmt.

Er sei ein Missionar, sagt Salu, um gleich hinzuzufügen: «Ich bekehre niemanden, ich will einfach für andere da sein. Ich hoffe, ich kann den Leuten etwas von mir geben, von meinem Glauben her wie menschlich.» Er gehört dem katholischen Orden des heiligen Franz von Sales (1567–1622) an, der Fürstbischof von Genf und Kirchenlehrer war. Neben Predigt und Seelsorge ist dem Orden das Wohl der Kinder und Jugendlichen wichtig. Salu unterstützt selber Hilfsprojekte, vor allem in Afrika. «Ein Teil von meinem jeweiligen Gehalt ermöglicht es Kindern aus armen Verhältnissen, dass sie zu Essen haben und eine Ausbildung geniessen können.»