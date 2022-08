Trotz Nachtflugverbot – Weshalb die Jets am Flughafen nach Mitternacht losdonnern durften An zwei Abenden Ende August sind sechs Flüge der Swiss erst nach Mitternacht abgeflogen. Damit wurde aber nicht gegen das Flugverbot verstossen. Martina Macias

Sechs Swiss-Flüge starteten Ende August nach Mitternacht und damit nach der Nachtflugsperre. Foto: Keystone

Für den Flughafen Zürich gilt eine Nachtflugsperre von 23.30 bis 6 Uhr. Schon um 23 Uhr ist eigentlich Schluss, die Zeit bis 23.30 Uhr darf lediglich zum Verspätungsabbau genutzt werden. Trotzdem war in den Nächten vom 24. auf den 25. August sowie vom 26. auf den 27. August bis nach Mitternacht Fluglärm hörbar. In der ersten der beiden Nächte startete der Swiss-Flug nach Johannesburg um 0.16 Uhr und jener nach Sao Paulo gar um 0.45 Uhr. In der Nacht auf den 27. August flogen vier Swiss-Maschinen zwischen 0.12 und 0.22 Uhr ab.