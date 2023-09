Viel Musik im Zauberpark – Der Flughafen plant schon die Vorweihnachtszeit Der Zauberpark geht in die dritte Runde. Tickets für das Festival Ende November und Anfang Dezember gibt es bereits jetzt. Martin Liebrich

Kaum ist das grosse Jubiläumsfest am Flughafen Geschichte, folgt schon die Ankündigung des nächsten Anlasses. Dieser wird aber ein paar Nummern kleiner sein. Immerhin zum dritten Mal findet er aber auch schon statt. Und das allein heisst schon, dass das Musik- und Lichtfestival Zauberpark zweimal gut angekommen ist beim Publikum.

Vom 23. November bis zum 10. Dezember wird den Besucherinnen und Besuchern im Circle Park ein abwechslungsreiches Musik- und Kinderprogramm geboten. Zwölf neue Lichtkunstinstallationen werden für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen. An zwei Sonntagen tritt jeweils neu ein Acoustic Act im Zauberpark auf.

Während 18 Tagen gibt es jeden Abend Darbietungen aus den unterschiedlichsten Genres. Mit dabei sind unter anderem Schweizer Acts wie Stefanie Heinzmann, Pegasus, Bligg, Marc Sway, Luca Hänni, Stubete Gäng, Dodo oder Joya Marleen. Neben Schweizer Künstlerinnen und Künstlern treten im Zauberpark aber auch Combos aus dem Ausland auf: Zoe Wees, Juli, Gipsy Kings by Diego Baliardo und Tim Bendzko gehören zum diesjährigen Line-up. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Denk an mich wird das Konzert von Sina am 1. Dezember live auf der Bühne in Gebärdensprache übersetzt. Das Konzert der Schweizer Musikerin wird so noch mehr Besucherinnen und Besuchern zugänglich gemacht.

Die Kids Acts treten jeweils in den frühen Abendstunden vor den Music Acts auf, darunter Linard Bardill, Marius und die Jagdkapelle oder die Singvögel. Wieder mit dabei sind unter anderem auch Märchenerzählerin Tante Carmen, Zauberer und Bauchredner Dan White, Silberbüx, Papagallo & Gollo sowie Laurent & Max.

Nebst dem Musik- und Kinderprogramm bietet der Zauberpark mit seiner Lichtkunst einen weiteren Programmhöhepunkt. Die durch das Kunst- und Designkollektiv NOA (No Ordinary Art Lab AG) kuratierten Lichtinstallationen stammen von Kunstschaffenden aus ganz Europa. Platziert sind zwölf neue Kunstwerke entlang eines Rundwegs, der je nach Verweildauer 30 bis 45 Minuten dauert.

Während des ganzen Zauberparks erwarten die Gäste dort zwölf Genusshäuschen von lokalen Gastronomen, die ein regionales Angebot führen.

Der Ticketverkauf läuft seit dem 1. September. Gäste können unterschiedliche Tickets erwerben. Angeboten werden unter anderem Tickets nur für das Kinderprogramm und die Lichtinstallationen, für das Konzert (inklusive Kinder Act und Lichtinstallationen) oder für die Besichtigung der Lichtinstallationen nach dem Konzert.

