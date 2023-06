Tennis-Nation in der Krise – Viel Nostalgie, ein Haufen Geld – und doch verliert Frankreich ständig Roland Garros floriert, das französische Tennis nicht: Nach fünf Tagen waren alle Einheimischen gescheitert. Nun soll Roger Federers früherer Coach Rettung bringen. Simon Graf

Die Fahne weht, der Franzose verliert: Die Zweitrundenniederlage von Ugo Humbert in Paris ist ein weiteres Beispiel für die Dauerkrise der Grande Nation. Foto: Geoffroy Van der Hasselt (AFP)

Roland Garros begann mit ganz viel guter Laune. Yannick Noah lief barfuss auf den Court Philippe Chatrier und sang. Überall wurde Noah zum 40-Jahr-Jubiläum seines Pariser Triumphs von 1983 abgefeiert, in den Zeitungen, Magazinen, am Fernsehen, mit Video-Dokus. Und Lucas Pouille, abgetaucht auf Rang 675 und geplagt von Depressionen, überstand die Qualifikation und im Hauptfeld sogar eine Runde. Das Publikum stimmte die Marseillaise an, er sang mit.