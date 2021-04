Gastro-Test «Besser essen» – Viel Pizza für wenig Geld in Niederhasli Günstige Mittagsmenüs und italienische Küche bietet das Restaurant Neuhof im Dorfkern von Niederhasli. Fabian Boller

Parma, Padrona oder Prosciutto – die Auswahl im Neuhof in Niederhasli ist gross. Foto: Fabian Boller

Pizzakuriere gibt es wie Sand am Meer – das ist auch im Unterland nicht anders. Beim Scrollen durch die gängigen Bestell-Apps findet man in den Bezirken Bülach und Dielsdorf Dutzende Pizzakuriere. Doch wie soll man sich entscheiden? Die Bewertungen in den Apps sind oftmals nicht sehr aussagekräftig und viele Sterne sind nicht unbedingt gleich bedeutend mit leckeren Pizzas.

Wir lassen uns dieses Mal vom Preis leiten und entdecken das Restaurant Neuhof in Niederhasli. Es liegt mitten im Dorfkern und hätte auch einen schönen Garten, doch dort Platz zu nehmen, ist leider immer noch nicht möglich. Wir erspähen die günstigen Mittagsmenüs auf dem Handy. Für 18 Franken gibt es eine Pizza nach Wahl, einen gemischten Salat und ein Getränk.