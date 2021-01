«Viele ältere Menschen haben Angst, an einem solchen Ort zu landen»

Frau Niederhauser, in Ihrem Buch beschreiben Sie eingangs eine Szene in einem Altersheim. Sie besuchen dort mit etwa 18 Ihre Grossmutter, die in einem langen Flur sitzt. Graues Linoleum, Neonlicht, es riecht nach Desinfektionsmittel und Urin. Irgendwo schreit jemand.

Rebecca Niederhauser: Dieser Besuch hat mich während meines ganzen Studiums und danach in meiner Tätigkeit an der Uni Zürich geprägt. Er hat letztlich auch zu meinem Buch geführt.