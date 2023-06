Parlament Bülach – Viele Gäste, wenig Kritik und eine Verabschiedung Das Stadtparlament Bülach hat die Rechnung 2022 und Kredite für zwei Bauvorhaben genehmigt. Es war die letzte Sitzung für SP-Politiker Samuel Lienhart. Thomas Mathis

Die Liste am Montagabend war lang: 14 Traktanden standen auf dem Programm. Archivfoto: Leo Wyden

Der Sitzung des Stadtparlaments Bülach wohnten am Montagabend mehr Gäste bei als sonst. Gekommen waren etliche Mitglieder der ansässigen Schiessvereine, denn eines der 14 Traktanden betraf den geplanten Ergänzungsbau in der Schiessanlage Langenrain, in dem künftig mit Luftpistolen auf die Distanz von zehn Metern geschossen wird. Der Neubau ist ein Ersatz für die bestehende Anlage bei der Sportanlage Hirslen.