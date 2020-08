Können Sie sich erinnern, als Sie das erste Mal vom «neuartigen Coronavirus» hörten?

Und wie! Ich trat an der Fasnacht in Solothurn als Schnitzelbänkler auf. Wir lachten noch über «Made in China». Solche Witze machten wir. Ein paar Tage später verging uns das Lachen. Das rasante Tempo der Ausbreitung ist uns in die Knochen gefahren.