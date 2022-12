Kunst am Bau in Winterthur – «Viele Jugendliche gaben uns ein positives Feedback» Das Kunstwerk im neuen Clublokal des FC Tössfeld hat zu vielen Kommentaren geführt. Nun melden sich die Künstlerinnen Maureen und Stefanie Kägi zu Wort. Helmut Dworschak

An der Arbeit «Circuit Flow» im neuen Bistro des FC Tössfeld scheiden sich die Geister. Foto: Marc Dahinden

Im Folgenden erläutern Maureen und Stefanie Kägi, was sie sich bei ihrer Wandmalerei für das Bistro des FC Tössfeld gedacht haben. Dabei ziehen sie Parallelen zwischen Kunst und Fussball. Sie antworten gemeinsam und schriftlich auf die Fragen. In einem früheren Mail an die Redaktion zeigen sie sich beeindruckt von der Reichweite, die das Thema erlangt hat. Allerdings seien sie nun «einem Shitstorm grösseren Ausmasses» ausgesetzt und hätten mit Hasspostings und sexistischen Äusserungen zu leben. Deshalb wollen sie nicht mit Foto in der Zeitung erscheinen.