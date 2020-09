Kolumne Hans Ulrich Obrist – Viele Meetings sind überflüssig Aber es gibt eine einfache Methode, wie man das ändern kann. Hans Ulrich Obrist

Die Hochzeit zu Kana – hier in der Darstellung des Malers Veronese (1563) – war fraglos ein

denkwürdiges Fest für alle Beteiligten: Jesus verwandelte Wasser in Wein. Foto: Michel Urtado/RMN - Grand Palais/bpk

Neulich habe ich zum ersten Mal seit Monaten wieder einen Vortrag vor Publikum gehalten. Es war unter freiem Himmel, und nach kurzer Zeit begann es so stark zu regnen, dass meine Notizen zu hübschen, aber unleserlichen Formen zerflossen. Es war eine denkwürdige Veranstaltung, ich werde sie nicht vergessen. Und nun frage ich mich, ob es nicht eigentlich immer so sein sollte: dass man jede Zusammenkunft so gestaltet und zu etwas Besonderem macht, dass sie im Gedächtnis bleiben wird.