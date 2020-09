Vergiftungen im Kanton Zürich – Viele Notrufe wegen Pilzvergiftungen Im Kanton Zürich gibt es mehr Pilzvergiftungen als im Vorjahr. Es sind in diesem Jahr auch mehr Pilzler unterwegs als üblich. Wahrscheinlich wegen Corona, heisst es dazu in Winterthur. Thomas Münzel

Ein schönes, aber giftiges Glückssymbol: Der Fliegenpilz gehört zu den bekanntesten Pilzen der Schweiz. Wer ihn isst, kriegt Halluzinationen oder fällt sogar in Ohnmacht. Foto: Enzo Lopardo

Derzeit findet man Pilze in Hülle und Fülle. Doch nicht nur die Pilzkontrolleure werden überrannt, sondern auch die Fachleute bei Tox Info Suisse, dem nationalen Informationszentrum für Fragen rund um Vergiftungen. So registrierte die Beratungsstelle (Notfallnummer 145) in der laufenden Saison allein im Kanton Zürich bisher rund 70 Pilzvergiftungen. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.