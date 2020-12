Schulsozialarbeit Sek Dielsdorf – «Viele Sorgen der Eltern zeigen sich bei der Berufswahl» Jürg Noti hat die Schulsozialarbeit im Kanton Zürich und in Dielsdorf geprägt. Nun geht er in den Ruhestand und gibt an Joël Humbert-Droz ab. Astrit Abazi

Als Schulsozialarbeiter gilt Jürg Noti (links) als Pionier. An der Sekundarschule Dielsdorf tritt nun Joël Humbert-Droz in seine Fussstapfen. ZUM

Obwohl die Schulsozialarbeit seit fast 10 Jahren fester Bestandteil der Zürcher Schulen ist, löst der Name bei vielen Eltern immer noch ein wenig Unbehagen aus. «Die Schulsozialarbeit ist vom Namen her eher negativ behaftet, es impliziert, dass etwas nicht stimmt», erklärt Jürg Noti, Schulsozialarbeiter an der Sekundarschule Dielsdorf. «Wir haben aber eine unterstützende Aufgabe, die von den Eltern glücklicherweise gut aufgefasst wird.» Noti, der die Schulsozialarbeit im Kanton Zürich zu Beginn der Jahrtausendwende aufzubauen half, ist seit 2012 in Dielsdorf tätig. Ende Jahr geht er in den Ruhestand und übergibt die Position an seinen Nachfolger Joël Humbert-Droz.