Interview zum Stadt-Land-Graben - «Viele Städter haben den Bezug zur Realität verloren»

Ökonom Reiner Eichenberger ist überzeugt: Die Städte leben auf Kosten der Landbevölkerung. Dies zeige sich in vielen Bereichen, selbst Velofahren koste die Allgemeinheit mehr als Autofahren.

Er gehört zu den umtriebigsten Ökonomen der Schweiz. Reiner Eichenberger, Professor an der Universität Freiburg, macht immer wieder mit provokanten, aber auch originellen Thesen von sich reden. Oft stellt er dabei vermeintliche Gewissheiten infrage, so auch jetzt zum Stadt-Land-Graben.

Bisher galt als gesichert: Die wohlhabende Stadtbevölkerung finanziert via Subventionen und Finanzausgleich die ländlichen Gebiete. Sie sagen: Das Gegenteil ist der Fall. Wie kommen Sie darauf?

Städtische Gemeinden behaupten ständig, sie seien wegen der sogenannten Zentrumslasten benachteiligt. Das ist längst überholt. Die grösseren Städte haben riesige Vorteile – deshalb wollen da so viele Leute leben und arbeiten. Wie gross die Vorteile sind, drückt sich in den Bodenpreisen aus. Oder in der enormen Finanzkraft: Zürich, Basel, Genf und Lausanne sind sehr reich, Bern ist eine Ausnahme.