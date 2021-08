Katastrophe im Hafen von Beirut – «Viele von uns durchleben die Explosion jede Nacht erneut» Ein Jahr nach dem verheerenden Unglück steht der Libanon noch immer unter Schock. Sechs Betroffene erzählen vom Leiden unter der Zerstörung, Hyperinflation und Wirtschaftskrise. Philippe Pernot

Der Moment, der in Beirut alles veränderte : Bei der Explosion am 4. August 2020 starben zwischen 190 und 210 Menschen, 6500 wurden verletzt und 300’000 verloren ihr Zuhause. Video: Tamedia | Material: Twitter, Storyful

Beirut, 4. August 2020, 18.08 Uhr. Eine der grössten nicht-nuklearen Explosionen der Weltgeschichte verwüstet die libanesische Hauptstadt. Im Hafen sind 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sowie Feuerwerkskörper in die Luft geflogen, bis zu zehn Kilometer weit zerstörte die Druckwelle alle Fenster und Vitrinen. Die Viertel der Innenstadt nahe dem Hafen sind zertrümmert. Die Bilanz ist verheerend: Es starben zwischen 190 und 210 Menschen, 6500 wurden verletzt und 300’000 verloren ihr Zuhause. Ein Jahr danach steht Libanon noch immer unter Schock.



Was genau passiert ist, bleibt ein Geheimnis. Das Ermittlungsverfahren geht nur langsam voran, weil viele Politiker und Beamte die Kooperation mit den Justizbehörden verweigern. Eins ist klar: Laut Weltbank steckt Libanon in einer der weltweit schlimmsten Wirtschaftskrisen seit 1850. Die Massenproteste im Oktober 2019, die die Korruption der politischen Eliten ins Visier nahmen, schufen Hoffnung auf politische und soziale Veränderung. Dann kamen die Explosion, die Hyperinflation und die politische Dauerkrise. Diese Zeitung hat mit sechs Libanesinnen und Libanesen gesprochen: Wie erlebten sie die Explosion? Was hat sich seitdem verändert?

Rudi Nacouzi

«Das Sole Insight war eigentlich mein Büro, in dem ich meine Doktorarbeit schreibe, dichte und ein einfaches und glückliches Leben führe, ganz der Kunst und der Philosophie gewidmet. Meine Wohnung ist einige Meter vom Café entfernt. Als der Hafen explodierte, war meine Partnerin bei mir. Wir dachten, Israel bombardiert uns und hat das falsche Ziel im Visier: Unser Gebäude bebte, als würde es einstürzen. Zum letzten Mal haben wir uns geküsst, und auf den Tod gewartet, dann hat es aufgehört. Wir versteckten uns unter Kissen und Decken, das hat uns vor den Glasscherben gerettet, die Löcher in die Wände gebohrt hatten. Das ganze Viertel sah aus wie in den schlimmsten Momenten des Bürgerkriegs: überall Schutt, Blut und verwundete Menschen. Was mich zutiefst berührt hat, waren die Jugendlichen, die aus ganz Libanon kamen, um das Viertel wieder aufzubauen. Danach sprangen die internationalen NGOs ein, nur die Regierung hat immer noch nichts gemacht, einige warten seit einem Jahr auf neue Fenster und Türen. Ein Jahr danach ist Mar Mikhael wieder fast wie früher. Die Nightclubs und Bars sind wieder offen, nur kann sich niemand etwas leisten. Die Preise sind wahnsinnig, wegen der Inflation verändern sie sich jeden Tag. Ein Bier kostet heute viermal so viel wie vor einem Jahr. Die Supermärkte machen Profit, auch einige Clubs und Bars, die nach der Explosion Fundraiser organisiert haben, um wieder eröffnen zu können. Das macht mich echt wütend, vor allem weil so viele Menschen ihr Zuhause verloren haben. Wie überleben sie heute? Das frage ich mich jeden Tag.»

«Wir dachten, Israel bombardiert un»: Rudi Nacouzi, ganz links im Bild. Foto: PD

Luma Makari

«Nach der Explosion wurden einige Menschen extrem aktiv und beteiligten sich an jeder einzelnen Wiederaufbauaktion. Andere, wie ich, verfielen in Apathie und brauchten Wochen der Ruhe, bevor sie wieder etwas tun konnten. Laut einer Studie, die zwei Monate nach der Explosion durchgeführt wurde, leiden bis zu 85 Prozent aller Beiruter an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Angstzustände und Depressionen sind weitverbreitet, und wir sind ständig nervös und angespannt. Wir haben immer wiederkehrende Albträume, viele von uns durchleben die Explosion sogar jede Nacht erneut. Neben der Explosion haben auch der wirtschaftliche Niedergang, der Lockdown und die Oktoberrevolution 2019 die psychische Gesundheitskrise in Libanon verschärft. Frauen werden besonders hart getroffen: In den zwei Monaten nach der Explosion meldeten die Behörden ausserdem einen Anstieg der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs um 450 Prozent! Die Explosion hat eine ganz neue Diskussion über psychische Gesundheit ausgelöst, insbesondere bei der jüngeren Generation. Wir haben den Bürgerkrieg nicht erlebt: Die Explosion ist unser erstes massives kollektives Trauma, und wir haben noch keinen automatischen Bewältigungsmechanismus aufgebaut. Jetzt wollen wir genesen, das Problem aber ist, dass nur sechs Prozent der Libanesen Zugang zur Therapie haben. In Zeiten der Krise wird sie zum für viele unerreichbaren Luxusgut.»

«Wir haben den Bürgerkrieg nicht erlebt: Die Explosion ist unser erstes massives kollektives Trauma.» Luma Makari (20)

«Wir haben den Bürgerkrieg nicht erlebt: Die Explosion ist unser erstes massives kollektives Trauma»: Luma Makari (20). Foto: PD

Jihad Moussa

«Vor der Explosion war ich beim Coiffeur. Plötzlich hörte ich ein ohrenbetäubendes ‹Boom›. Ganz Beirut war einen Moment lang still. Nach ein paar Sekunden kam die Druckwelle, Glasscherben flogen mit Wucht durch den Friseursalon. Sie hinterliessen bei mir einige Narben und ein tiefes Trauma. Dann kamen die Schreie, das Blut und ich dachte, ‹das ist mein letzter Atemzug›. Ich brauchte Stunden, um in die Realität zurückzukehren. Ich habe zwei meiner Freunde von der Universität verloren. Sie gehörten dem libanesischen Zivilschutz an, bekämpften das Feuer und kamen bei der Explosion ums Leben. Burj el-Barajneh wurde nicht zerstört wie andere Viertel, aber viele Menschen haben auf einmal ihre Arbeit verloren. Ein Jahr danach ist die Krise noch viel schlimmer geworden, im Lager sind die allermeisten arbeitslos und leben unterhalb der Armutsgrenze. Ich musste meinen Laptop verkaufen, um meine Studiengebühren zu finanzieren. Wir haben nur zwei Stunden Strom am Tag. Wasser wird auch knapp, und wenn es wieder fliesst, ist es salzig und reizt die Haut. Hier im Lager sind 50’000 Menschen auf einen einzigen Quadratkilometer gepackt, unser Strom kommt aus illegalen Leitungen, und Gebäude stürzen ein, weil die Familien auf improvisierte Weise neue Stockwerke bauen müssen. Libanon hat meine Träume zerstört. Meine Eltern sind der einzige Grund, warum ich noch bleibe, denn nichts anderes ist es wert, hier zu leben.»

«Meine Eltern sind der einzige Grund, warum ich noch bleibe»: Jihad Moussa Foto: PD

Amira Mrad

«Als es explodierte, hatte ich zum ersten Mal meines Lebens ein Meeting abgesagt, das hat mich gerettet. Mein Büro wurde verwüstet, niemals hätte ich das überlebt. Stattdessen war ich mit meinem Bruder im Auto. Auf einmal war Glas und Blut überall. An die ersten Minuten kann ich mich nicht erinnern, ich hatte einen Blackout. Dann sah ich mich um, mein Bruder half den Überlebenden, die Glasscherben aus ihrer Haut zu entfernen. Ein Nachbar, mit Blut überall, rannte an mir vorbei, seine ohnmächtige Grossmutter auf dem Rücken, ‹ich werde sie retten, Amira, ich werde sie retten›, schrie er. Zwei Wochen später war sie tot. Es war ein Albtraum, und manchmal zweifle ich daran, das alles überhaupt erlebt zu haben. Es wurden nicht nur 210 Menschen getötet und Tausende verwundet, sondern auch die Herzen und Seelen von Millionen verwüstet. Alle Politiker verhalten sich wie die Mafia: Wenn einer fällt, fallen alle, also beschützen sie sich gegenseitig und sie haben unseren Tod in Kauf genommen, um ihre Macht zu erhalten. Das werde ich nie verzeihen, nie vergessen: Sie müssen alle in den Knast! Die Revolution von Oktober 2019 hat auf der Strasse angefangen, heute wird sie innerhalb der Institutionen weitergeführt. In allen Unis haben wir bisher die Wahlen gewonnen, auch in der Ingenieursgewerkschaft im Juli, das war ein schöner Erfolg. 2022 finden voraussichtlich die Parlamentswahlen statt: Wir müssen uns gut vorbereiten, um der Bevölkerung eine starke Alternative zu bieten, gegen das konfessionelle System und die Korruption.»

«Mein Büro wurde verwüstet, niemals hätte ich das überlebt»: Der Hafen, ein Tag nach der Explosion. Foto: Bilal Hussein (Keystone/ AP Photo)

Margot Khoury

«Unsere Räume befinden sich 700 Meter vom Hafen entfernt. Nach der Explosion war im Gebäude wirklich nichts mehr übrig, die Druckwelle hatte alles weggesprengt. Am Tag danach nahmen wir den Wiederaufbau selbst in die Hand, weil die Regierung uns sowieso nie hilft. Innerhalb weniger Tage hatten wir unser Gebäude aufgeräumt, ein humanitäres Hilfsprogramm aufgebaut, eine Telefonhotline eingerichtet, und die Verteilung von Lebensmitteln, Unterkünfte und psychologische Beratung organisiert. Die Folgen der Explosion waren für die queere Community sofort spürbar. Verletzte Transgender-Personen wurden im Gesundheitssektor diskriminiert, wo sie oft als Anomalie angesehen werden. Diejenigen, die ihre Wohnung verloren hatten, wurden von vielen NGOs vergessen und mussten sich an spezialisierte LGBTQIA-Netzwerke wenden, um ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Da die Polizei und die Armee in den Strassen des Viertels patrouillierten, fühlten sich viele unsicher, unser Verhältnis zur staatlichen Autorität ist von tiefem Misstrauen geprägt. Homosexualität wird in Libanon durch den Artikel 534 des Strafgesetzbuchs kriminalisiert, der aus der Zeit des französischen Mandats stammt. Jeder denkt, dass Libanon eines der tolerantesten Länder des Nahen Ostens ist, aber das stimmt nicht immer. Und nach der Explosion war Beirut für uns nicht mehr so sicher, wie es einmal war.»

«Libanon ist wie ein Zug ohne Fahrer. Niemand weiss, wohin es mit uns geht.» Joe Reda

Joe Reda

«Seit dem ersten Lockdown haben wir 90 Prozent unserer Kunden verloren, weil der Tourismus zusammengebrochen ist und die Leute kein Geld mehr haben. Wir machen längst keinen Profit mehr, ich verliere jeden Monat Geld. Zwei Drittel meines Teams musste ich entlassen, den Rest kann ich nur mit dem Mindestlohn bezahlen, das sind umgerechnet knapp 40 Dollar pro Monat. Wegen der Benzinknappheit kann ich jedes Auto nur einen Tag benutzen, am Tag danach muss der Fahrer bis zu vier Stunden an der Tankstelle stehen. Die Regierung versucht, durch Subventionen die Benzinpreise zu stabilisieren. Vor einem Monat musste sie die Preise erhöhen, um die Reserven der Zentralbank zu schonen. Diese bestehen momentan nur noch aus 15 Milliarden Dollar, den letzten Ersparnissen der Leute, die deswegen ihr Geld nicht mehr abheben können. Der ganze Mittelstand wurde in die Armut getrieben und lebt jetzt von wenigen Dollars am Tag. Die Krise hatte schon vor der Revolution im Oktober 2019 angefangen, aber die Explosion hat jede Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage vernichtet. Libanon ist wie ein Zug ohne Fahrer. Niemand weiss, wohin es mit uns geht. Nur eines ist klar: Wenn das so weitergeht, bin ich am Ende des Jahres bankrott. Was ich danach mache, weiss ich nicht. Seit 20 Jahren arbeite ich hier, ich kann mir nichts anderes vorstellen.»

Am Ort der Explosion steht nun eine Statue aus Trümmern des Künstlers Nadim Karam. Foto: Joseph Eid (AFP)

