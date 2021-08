ZUgespitzt – Vielen Dank für Ihr Verständnis In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Astrit Abazi

Ein misslungener Landeanflug wurde zum nervenzerreissenden Erlebnis. Foto: Christian Merz (Keystone)

«Durchstarten» ist ein Ausdruck, den man sonst nur in motivierender Literatur für 50-Jährige, die sich beruflich noch einmal weiterentwickeln wollen, antrifft. Die Bedeutung, die das Wort allerdings in der Aviatik hat, durfte ich diesen Montag mit voller Wucht am eigenen Leib erleben. Es begann wie jeder andere Landeanflug: In den späten Abendstunden hatten wir in einer A320 der Swiss Kopenhagen verlassen und nach knapp zwei Stunden Flugzeit den Flughafen Zürich in Kloten angesteuert. Die Warnlichter gingen an, die Sicherheitsgurte klappten zu und wir sanken sanft und langsam der Landebahn entgegen.