Velo-Legende an der Tour de Suisse – Wegens eines Streits brachte er sich um seinen grössten Sieg Heute Sonntag startet die Landesrundfahrt in Einsiedeln, am Wohnort von Ex-Radprofi Sepp Fuchs. Einst gewann er sie fast – doch er wollte Beat Breu nicht noch mehr verärgern. Emil Bischofberger

Sepp Fuchs bei seiner letzten Tour de Suisse 1981, im Zeitfahren auf den Balmberg. Foto: Keystone

In Einsiedeln startet am Sonntag die Tour de Suisse mit einem Zeitfahren. Während die Augen der Fans im Zeitfahren auf die Stefans, Küng und Bissegger, gerichtet sein werden, dürfte manch Einheimischer auch ein bekanntes Gesicht am Streckenrand begrüssen. Für den früheren Profi Sepp Fuchs ist der Besuch der Rundfahrt in seiner Heimat ein besonderer Moment.