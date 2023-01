Herr Ruckstuhl, am Informationsanlass vom Mittwoch kündigten Sie der Eglisauer Bevölkerung harte Zeiten an. Denn während der Bauarbeiten wird die Strasse nur zur Hälfte nutzbar sein. Wie schlimm wird es wirklich?

Für die Eglisauerinnen und Eglisauer wird es nicht ganz so schlimm werden wie für die Gemeinden im Rafzerfeld, Schaffhausen oder das grenznahe Gebiet in Deutschland. Jahrzehntelang wurde Eglisau als vermeintliche Abkürzung nach Zürich benutzt, obschon die E41 via Winterthur um etwa 15 Minuten kürzer wäre. Klar, Baustellen sind nie schön und verursachen Immissionen. Das wird unangenehm werden. Aber wir Eglisauerinnen und Eglisauer werden während der ganzen Zeit in die Kantonsstrasse einbiegen können. Vielleicht nimmt der tägliche Stau auf dem Nachhauseweg gar ab, wenn viele diese Route künftig meiden.