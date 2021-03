Ermittlungen in Frankreich – Vier frühere McDonald’s-Manager sollen Steuern hinterzogen haben Ex-Chefs der Fastfood-Kette hätten mit dem US-Mutterhaus einen Pakt geschlossen, so der Vorwurf der Ermittler. Die Zeitung «Canard Enchaîné» schreibt, dass der französische Fiskus Steuernachzahlungen bis zu einer Milliarde Euro hoffe.

Ein McDonald's-Restaurant in Paris. Foto: Laurent Rebours (Keystone)

Vier frühere McDonald’s-Manager werden in Frankreich des Steuerbetrugs in Millionenhöhe verdächtigt. Sie wurden am Mittwoch auf Geheiss der französischen Finanz-Staatsanwaltschaft von der Polizei vernommen, wie es von Seiten der Ermittler hiess. Darunter sind den Angaben zufolge der frühere McDonald’s-Vorsitzende für Europa, Denis Hennequin, sowie der ehemalige Unternehmenschef für Frankreich und Südeuropa, Jean-Pierre Petit.

Die Ermittler werfen ihnen vor, 2009 eine Art Steuerhinterziehungs-Pakt mit dem US-Mutterhaus von McDonald’s geschlossen zu haben. Damit sollte demnach ein Teil der in Frankreich erzielten Gewinne am Finanzamt vorbei in die USA abfliessen.

Nach Angaben der französischen Investigativ- und Satirezeitung «Canard Enchaîné» hofft der französische Fiskus auf Steuernachzahlungen in Höhe von «300 bis 600 Millionen Euro, womöglich sogar einer Milliarde». McDonald’s erklärte gegenüber dem Blatt, das Unternehmen «kooperiere» mit den französischen Behörden.

AFP