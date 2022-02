Von Bassersdorf nach Winterthur – Vier Generationen unterwegs auf närrischen Pfaden Der Bubenmarsch, ein fast vergessener Fasnachtsbrauch aus Bassersdorf, ist beliebter denn je. Heuer zogen gegen 60 närrische Gestalten nach Winterthur, darunter auch die Wegmanns. Christian Wüthrich Madeleine Schoder (Foto)

Die vereinte Familie Wegmann mit vier Generationen beim Mittagshalt in Winterberg mit Christine (ganz links), deren Sohn Urs, der den Bubenmarsch wieder ins Leben rief, und seiner Frau Marion. Mit dabei sind auch deren Tochter Alexandra mit ihrem Partner und Milana (2), der Kleinsten am diesjährigen Bubenmarsch. Bild: Sibylle Meier

Es sind 20 Kilometer Fussmarsch bei Wind und Wetter: Der diesjährige Bubenmarsch von Bassersdorf über Winterberg bis nach Winterthur endete zwar im dortigen Stadtpark. Doch von einem «Walk in the Park», wie es die Briten zu sagen pflegen, kann bei diesem närrischen Traditionsanlass der Bassersdorfer Fasnachtsfans keine Rede sein. Aber dennoch strahlen die Gesichter im Tross der gegen 60 Narrenkrieger, Burgfräuleins und Pajasse, als die illustre Gruppe am Freitag rund drei Stunden nach Abmarsch bei der Möslihalle auf dem Bläsihof in Winterberg eintrifft.