Bezirksgericht Bülach – Vier Jahre Gefängnis statt Karibik für betrügenden Beistand Ein vorbestrafter Berufsbeistand knöpft einer Seniorin ein Vermögen ab. Damit kauft er auch ein Grundstück in der Karibik. Mit dem Leben unter Palmen wird es aber vorerst nichts. Daniela Schenker

Mit dem ergaunerten Geld kaufte sich der 49-Jährige ein Grundstück in der Dominikanischen Republik. Symbolfoto: SonntagsZeitung

Knapp 120’000 Quadratmeter Land in der Dominikanischen Republik. Kostenpunkt: 85’000 Franken. Diesen Luxus gönnte sich ein heute 49-Jähriger im Oktober 2017. Obendrein leistete er sich ein halbes Jahr zuvor ein Auto und ein Boot samt Anhänger. Was nach einem sorglosen Leben tönt, brachte den Mann am Mittwoch vor den Richter. Eine ältere Frau aus dem Zürcher Unterland finanzierte dem gelernten kaufmännischen Angestellten unfreiwillig seinen Lebensstil. Er war ihr im Februar 2017 im Auftrag der Kesb von der Gemeinde Embrach als Berufsbeistand zugeteilt worden, um sich um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern. Und dies, obwohl er bereits mehrfach wegen Betrugs vorbestraft war.