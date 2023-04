Tag des Waldes – Vier Klassen pflanzen 140 Bäume Die Schule Eglisau hat zum internationalen Tag des Waldes auf einem Waldstück bei Hüntwangen Eichen gepflanzt. Primarschule Eglisau

Am Freitag, 24. März, machten sich die 1., 2., 3. und 5. Klasse bei Regen auf in den Wald bei Hüntwangen. In der Nähe des Kieswerks sollten Eichenbäume gepflanzt werden. Da die Klassen häufiger in den Wald gehen, waren die meisten Kinder wetterfest angezogen. Für die Eichenbäume waren es optimale Pflanzbedingungen, da sie durch die Feuchtigkeit direkt mit dem Pflanzenwuchs beginnen konnten. Da nicht alle Kinder gleichzeitig einen Baum pflanzen konnten, gab es verschiedene Aktivitäten.

Rehe sollen die Bäumchen nicht anknabbern

Die 5. Klässler übernahmen die Rolle des Gruppenchefs und schauten, dass es allen Gruppenmitgliedern gut ging. Je fünf Kinder pflanzten sieben Bäume in einem Kreis. Dazu musste das Pflanzloch ausgehoben werden, etwa eineinhalb mal so tief wie die Wurzel war. Nach dem Einsetzen der Eichenbäume wurde die Erde festgetreten. Förster Gebhard Tanner machte anfänglich eine Probe, ob die Schülerinnen und Schüler die Erde ausreichend fest angetreten hatten.

Die gepflanzten Bäume waren bereits vier Jahre alt. Sie erhielten einen Stock und einen Schutz, damit die Rehe diese jungen Bäume nicht als Köstlichkeiten verspeisten. In die Mitte von jeder Pflanzgruppe kam ein dekorierter Pfahl. Darauf wurden Muster gezeichnet und die Namen der Kinder geschrieben.

Ein Schlammbad zum Schluss

Eine weitere Gruppe schnitzte Holzstecken für das Schlangenbrot und betreute die Feuerstellen. Es durfte auch gespielt werden und kleine Waldhütten gebastelt werden. Diese wurden an andere grosse Bäume gebaut für die Trolle, Gnome und anderen Waldbewohner.

Die 5. Klässler nahmen zum Abschluss ein Schlammbad. Alle gingen nass und zufrieden zur Schule zurück. Es war ein tolles Erlebnis. Die Schülerinnen und Schüler können nun immer wieder ihre selbst gepflanzten Eichen besuchen. Neben den Lehrpersonen haben auch Eltern geholfen, dass es ein ereignisreicher Tag wurde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.