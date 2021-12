Stadtbezirk Sutton – Vier kleine Kinder sterben bei Hausbrand in London Im Süden Londons holte die Feuerwehr vier Kinder aus dem brennenden Erdgeschoss eines Wohnhauses.

Hausbrand in Sutton: Vier Kinder verlieren ihr Leben. (16. Dezember 2021) Keystone/Kirsty O'Connor

In London sind bei einem Brand vier kleine Kinder ums Leben gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilten, waren sie zu einem Hausbrand in Sutton im Süden der britischen Hauptstadt gerufen worden.

Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten drangen in das lichterloh brennende Erdgeschoss ein und fanden dort die leblosen Kinder. Im Spital wurden die Kinder für tot erklärt.

Die Kriminalpolizei untersucht die Brandursache. Feuerwehrsprecher Andy Roe sagte: «Dies ist ein Vorfall, der uns alle mit tiefer Traurigkeit erfüllt».

SDA/chk

