Gemeindeversammlung Bassersdorf – Vier Millionen im Plus – aber bitte nicht zu sehr freuen Die viel besser ausgefallene Jahresrechnung von Bassersdorf ist genehmigt. Zudem hat man 25 Prozent Gewinnabschöpfung bei Um- und Aufzonungen beschlossen. Christian Wüthrich

Das Bassersdorfer Gemeindehaus am Kreisel mit dem blau-weiss-roten Gemeindewappen an exponierter Ecke. Bild: Francisco Carrascosa

Um vier Millionen Franken besser als erwartet, aber doch nicht wirklich gut: Ungefähr so umschrieb der Vertreter der Rechnungsprüfungskommission, Lukas Müller (FDP) den Jahresabschluss der Gemeinde Bassersdorf. Weil draussen ein Gewitter im Anzug war, musste die Sommer-Gemeindeversammlung erstmals seit 2016 witterungsbedingt nach drinnen verschoben werden.

«Wir leben auf Pump.» Lukas Müller (FDP), Sprecher der RPK Bassersdorf

Ein kleines Donnerwetter gabs dann allerdings auch drinnen. Am Dienstagabend hatten sich in der BXA-Sporthalle 48 Stimmberechtigte zur Abnahme der Jahresrechnung von 2020 und zwei weiteren Geschäften versammelt. Dabei machte der RPK-Sprecher unmissverständlich klar, dass man sich in Bassersdorf nicht zu sehr – und vor allem nicht zu lange – freuen sollte über unerwartete Millionenüberschüsse. «Wir leben auf Pump», stellte er unverblümt fest. «Spätestens beim Voranschlag fürs nächste Jahr müssen wir das wieder etwas korrigieren und konservativ budgetieren.»