Nachwuchs in Oberglatt – Vier neue Kamelbabys Auf Ben’s Kamelfarm in Oberglatt gabs wie immer um diese Jahreszeit Nachwuchs. Vier Babys erblickten das Licht der Welt. Renato Cecchet

Vier Kamelbabys haben in diesen Tagen in Oberglatt das Licht der Welt erblickt. Foto: PD

Corona hin oder her: Im Frühling ist auf Ben’s Kamelfarm in Oberglatt Geburtenzeit. Vier Babys haben in diesen Tagen das Licht der Welt erblickt. Schön gestaffelt wurde am 2. Mai, 10. Mai, 18. Mai sowie 23. Mai je ein Junges geboren.