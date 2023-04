Primarschule Dänikon-Hüttikon – Vier Parteilose wollen Schule aus der Patsche helfen Vier Männer kandidieren für die zwei vakanten Sitze. Das Präsidium will Vizepräsidentin Fabienne Schenkel (SVP) übernehmen. Noch sind weitere Kandidaturen möglich. Anna Bérard

Die Schule Dänikon-Hüttikon muss mit einem Notbudget auskommen, bis der Kanton das Budget und den Steuerfuss genehmigt hat. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Unstimmigkeiten in der Schulpflege der Primarschule Dänikon-Hüttikon führten im November zu zwei Rücktritten. Der Präsident der fünfköpfigen Behörde gab sein Amt per sofort ab. Der Grund: Die Schulpflege entschied, die Personalführung einem Mitglied der Behörde zu übertragen. Der zweite Grund ist der Beschluss der Behörde, das vor rund zehn Jahren eingeführte Schulsystem des altersdurchmischten Lernens mit drei Jahrgängen pro Klasse auf zwei Jahrgänge zu ändern. Der zweite Rücktritt erfolgte aus gesundheitlichen Gründen.

Am 18. Juni kommt es zur Ersatzwahl. Vier Parteilose kandidieren für die zwei vakanten Sitze bis zum Ende der laufenden Amtsdauer 2026: Roger Beerli aus Dänikon, Pascal Girardat, Besnik Mulaj und Oliver Wiederkehr aus Hüttikon. Für das Präsidium stellt sich Vizepräsidentin Fabienne Schenkel (SVP) zur Verfügung. Noch ist die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten aber nicht definitiv: Neue Wahlvorschläge sind ebenso möglich wie geänderte oder zurückgezogene. Die zweite Frist ist allerdings kürzer als die erste: Die Vorschläge müssen bis zum 11. April vorliegen.

Befürworter und Kritiker der Systemwechsels

Die vier Kandidaten sind seit dem 31. März bekannt, sie haben sich darum noch nicht vorstellen können. Bekannt ist: Roger Beerli unterstützt den Entscheid der Schulpflege, nur noch zwei Jahrgänge in einer Klasse zu unterrichten, wie er in einem Leserbrief im «Furttaler» schrieb. Pascal Girardat engagiert sich im Vorstand des neuen Elternvereins Dänikon-Hüttikon, der dem Entscheid der Schulpflege kritisch gegenübersteht. Oliver Wiederkehr ist Gemeinderat von Hüttikon. Er hat sich als Vater mit schulpflichtigen Kindern an der Schulgemeindeversammlung ebenfalls kritisch geäussert. Was Besnik Mulaj vom Entscheid der Schulpflege hält, ist mit einer simplen Google-Recherche nicht zu erfahren.

