Eishockey: EHC Kloten vor dem Start – Vier Schutzkonzepte und ein Ziel Der EHC Kloten startet am Freitag in eine Swiss-League-Saison der besonderen Art, an deren Ende ein ausserordentliches Fest stehen soll. Roland Jauch

Ausgelassen jubelnde Klotener Spieler, hier nach dem Treffer zum 3:2-Sieg über La Chaux-de-Fonds im November 2019: Ob sich dieses Bild auch am Ende der Swiss-League-Saison zeigen wird, die am Freitag beginnt? Foto: Leo Wyden

Als das Training beendet war, war noch nicht Schluss. Am Montag hatten die Vertreter des EHC Kloten einen Stock tiefer zu dem anzutreten, was jedes Team der National und der Swiss League in dieser Woche zu erledigen hatte: dem Covid-19-Test vor dem Saisonstart. Nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch die Materialwarte, die Physiotherapeuten, Teambetreuer und auch der CEO unterzogen sich der Pflicht.