Verkehrskontolle in Bülach – Vier Verhaftungen bei Polizeikontrolle Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in Bülach eine grosse Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden mehrere Personen gebüsst und verzeigt.

Die Kantonspolizei verhaftete bei einer Verrkehrskontrolle vier Personen. Symbolfoto: Christian Pfander

Gleich vier Verhaftungen machte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Bülach. Die drei Personen sollen gegen das Ausländergsetz verstossen haben, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Ermittlungen im Umfeld dieser Personen führten zu sieben weiteren Personen,die ebenfalls gegen das Ausländergesetz verstossen haben sollen. Auch sie wurden verzeigt.

Zudem wurde ein 45-jähriger Schweizer verhaftet, er steht im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu dealen.

Drei der 108 kontrollierten Fahrern wurden wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz verzeigt, 18 weitere wurden einfach gebüsst. Zudem beanstandete die Kantonspolizisten bei sieben Autos kleiner Mängel. wie es in der Mitteilung weiter heisst.

gvb