Auto überschlägt sich in Wil – Vier Verletzte nach spektakulärem Unfall Bei einem heftigen Zusammenprall zweier Fahrzeuge wurde auch eine Fussgängerin verletzt. Ein Rega-Helikopter kam zum Einsatz. pu

Heftige Kollision: Szenerie nach dem Unfall auf einer Überlandstrasse in Wil ZH. Foto: Kapo ZH

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall auf dem Gemeindegebiet von Wil im Zürcher Unterland gekommen. Ein 46-jähriger Mann fuhr kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Rüdlingerstrasse am Kieswerk vorbei in Richtung Wil. Bei der Kreuzung mit der Badener Landstrasse wollte er geradeaus fahren.

Dabei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem von Hüntwangen in Richtung Rafz fahrenden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Das Fahrzeug mit einer ausländischen Nummer überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle Beteiligten mussten ins Spital

Die beiden Fahrzeuglenker sowie eine Beifahrerin wurden dabei unbestimmt verletzt, wie es weiter heisst. Zudem wurde eine Fussgängerin, die im Kreuzungsbereich unterwegs war, verletzt.

Die vier Personen wurden mit Ambulanzen sowie einem Rega-Helikopter in verschiedene Spitäler transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein grosser Sachschaden.

Wegen des Unfalls wurde die Kreuzung für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die genaue Unfallursache wird durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

