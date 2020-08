In diesem Haus in Rupperswil AG wurden am 21. Dezember 2015 vier Menschen brutal ermordet. Der Mörder, ein heute 37-jähriger Schweizer aus der Nachbarschaft, wurde zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung verurteilt.

Foto: Keystone/Patrick B. Kraemer