Migration nach Europa – Vierjährige musste ohne Eltern übers Mittelmeer fahren Ein Mädchen ist nach einer unglücklichen Trennung alleine auf einem Schlepperboot von Tunesien nach Lampedusa gereist. Ihre Eltern wurden zwischenzeitlich wegen Menschenhandels angeklagt.

Auf einem Holzboot unterwegs: Migranten im Meer vor Lampedusa. (Archivbild) Foto: Keystone

Ein vierjähriges Mädchen aus Tunesien hat die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer ohne seine Eltern überstanden. Das Kind sei vor der 26-stündigen Reise von Mutter und Vater getrennt worden, berichtet der «Guardian».

Das Mädchen, von den italienischen Behörden Linda genannt, kam am 17. Oktober auf einem überfüllten Holzboot mit weiteren 70 Asylbewerbern aus Tunesien auf der Insel Lampedusa an. «Linda geht es gut. Sie ist jetzt in einem Gemeindezentrum für Kinder in Palermo», sagte Majdi Karbai, einer von drei tunesischen Politikern, die in Italien lebenden Tunesier vertreten. Die Vierjährige habe aber einen emotionalen Schock erlitten. «Sie fragt ständig nach ihren Eltern und wann sie sie wiedersehen kann.»

Ihre Eltern sind noch in Tunesien – und wurden in der Zwischenzeit mit einem Reiseverbot belegt. Sie stammen aus Sayada, einer Küstenstadt in der Nähe von Monastir in der Sahelzone. Wegen der politischen Krise und Lebensmittelknappheit im nordafrikanischen Land beschloss ihr Vater, ein Sandwich-Verkäufer, Tunesien mit seiner Familie zu verlassen. Lindas siebenjährige Schwester hat laut dem «Guardian» ein Herzleiden und benötigt ständige medizinische Betreuung. Die Eltern hatten auf eine bessere Behandlung in Europa gehofft und deshalb vor ihrer Abreise ein Dossier mit ihren Krankenakten vorbereitet.

Mutter drohte offenbar zu ertrinken

Das Ehepaar soll versucht haben, vor der tunesischen Küste ein Schlepperboot in Richtung Italien zu besteigen. Um an Bord zu gelangen, mussten alle Passagiere durchs Meer waten. Der Mann trug die vierjährige Tochter, während seine Frau mit der älteren Tochter folgte. Offenbar begann die Frau plötzlich zu schreien, weil sie glaubte, zu ertrinken. Der Vater liess die vierjährige Tochter auf dem Boot zurück und versuchte, seiner Frau zu helfen. In der Zwischenzeit fuhr das Boot ab. Angeblich weil der Kapitän Scheinwerfer eines Lastwagens sah und glaubte, es sei die Polizei.

Die tunesischen Justizbehörden hatten nach dem Vorfall die Verhaftung der Eltern angeordnet, sie aber wieder freigelassen. Die Anklage wegen «Menschenhandels» wurde laut der Nachrichtenagentur Ansa zurückgezogen. Die tunesischen Behörden bemühen sich nun, das Kind in seine Heimat zurückzuholen. Das tunesische Familienministerium teilte mit, dass eine diplomatische Delegation aus Tunesien den Richter des Jugendgerichts in Palermo treffen werde. Am Freitag blockierte ein sizilianisches Gericht jedoch vorerst die Rückführung. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werde, müsse ein Bericht zu Lindas Überfahrt ohne Eltern vorliegen.

