Hauptstrasse Bassersdorf-Nürensdorf – Viermonatige Verkehrseinschränkungen wegen Sofortmassnahmen Die Alte Winterthurerstrasse zwischen Bassersdorf und Nürensdorf wird ausgebessert. Von März bis Juli kann der Verkehr abschnittweise nur einspurig rollen. Christian Wüthrich

Ein Warnschild für die nächste Strassenbaustelle in Bassersdorf steht unterhalb der S-Kurve beim Hubrank schon am Strassenrand bereit. Foto: Christian Wüthrich

Strassenbaustellen gehören im Bassersdorfer Ortsbild schon fast zum gewohnten Anblick, so kündigt es sich auch für den kommenden Frühling wieder an. Dann nimmt das Tiefbauamt des Kantons Zürich die Hauptverbindung zwischen Bassersdorf und Nürensdorf für eine Belagserneuerungen in Angriff. Zumindest auf einigen längeren Abschnitten wird es während rund vier Monaten zu grösseren baulichen Eingriffen kommen.