Kloten helps Ukraine – Vierte Sammelaktion für die Ukraine Das Projekt «Kloten helps Ukraine» ist neu ein Verein. Das Team rund um den Klotener Daniel Buchs hat erneut Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Daniel Buchs

Auch dreizehn Monate nach Beginn der Invasion hält der schreckliche Krieg in der Ukraine an. Die ukrainische Bevölkerung hat sich notgedrungen längst damit arrangiert. Da jedoch weiterhin täglich in verschiedenen Städten willkürlich Raketen einschlagen und Infrastruktur zerstört wird, werden weiterhin Hilfsgüter benötigt. Der Klotener Daniel Buchs und sein Team möchten deshalb wieder in die Ukraine fahren.

Spendengelder blockiert

Gerne wäre Daniel Buchs bereits im Januar wieder in die Ukraine gefahren, leider war dies jedoch beruflich nicht möglich. Er bekam aber viele dankbare Rückmeldungen und Fotos aus Kherson von Menschen, welche Sachspenden aus Kloten erhielten. Gleichzeitig kämpfte er aber auch gegen die Bank Cler, welche Spendengelder auf einem separaten Konto seit Mitte November zwar entgegennahm, diese jedoch danach blockiert hatte. Erst Ende Dezember, nachdem mehrere Spendende ihn auf Probleme bei Überweisungen hingewiesen haben, erfuhr Buchs von der Bank über die Blockierung wegen angeblicher Finanzsanktionen gegen die Ukraine und Geldwäschereiverdacht. Darauf folgten diverse Schriftwechsel, eine Beschwerde bei der FINMA und beim Bankenombudsman und am Ende eine Betreibung gegen die Bank. Auf der Suche nach einer neuen Bank teilte man dem Klotener mit, dass es aufgrund des Geldwäschereigesetztes sehr schwierig wird mit einer Schweizer Bank, da die Ukraine nicht in der EU sei. Es wurde ihm empfohlen, einen Verein zu gründen und bei der PostFinance ein Konto zu eröffnen.

Somit erfolgte vor einem Monat, just auf den Jahrestag des Krieges, am 24. Februar zusammen mit den beiden Helfenden Margrit Büsser und Rahmatullah Ebrahimi die Vereinsgründung. Drei Monate später hat inzwischen auch die Bank Cler eingelenkt und wird die bisherigen Spenden auf das neue Vereinskonto überweisen. Das Team von #klotenhelpsukraine blickt somit positiv und motiviert vorwärts.

