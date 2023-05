Hitzewelle in Südostasien – Vietnam meldet mit 44,1 Grad Celsius neue Rekordtemperatur Südostasien leidet seit April unter einer Hitzewelle. Auch in Laos, Thailand und anderen Ländern kletterten die Temperaturen auf über 40 Grad.

In Hanoi packen sich die Leute während Hitzewellen in langärmlige Kleidung ein, um sich vor der Strahlung der Sonne zu schützen. Foto: AFP

Vietnam hat mit 44,1 Grad Celsius eine neue Rekordtemperatur für das Land gemessen. Der Rekord wurde am Samstag von einer Wetterstation in der nördlichen Provinz Thanh Hoa registriert, wie das nationale Zentrum für hydrometeorologische Voraussagen mitteilte. Der bisherige Rekord war mit 43,4 Grad Celsius im April 2019 gemessen worden.

Südostasien leidet seit April unter einer Hitzewelle. Viele Nachbarstaaten Vietnams haben zuletzt ebenfalls Rekordtemperaturen vermeldet. In Laos gab es in Luang-Prabang 43,5 Grad, so viel wie nie zuvor im Land. In Thailand verzeichnete Bangkok über 40 Grad. Auch in Taiwan, China, Indien oder Bangladesch kletterten die Temperaturen über 40 Grad.

In Vietnam beginnen nun die heissesten Sommermonate. Klima-Experte Nguyen Ngoc Huy sprach der Nachrichtenagentur AFP gegenüber von einem «besorgniserregenden Rekord im Kontext von Klimawandel und Erderwärmung». Er glaube, dass «dieser Rekord viele Male wiederholt werden wird», sagte Nguyen. «Es bestätigt, dass extreme Klimamodelle sich als wahr erweisen.»

Wissenschaftlern zufolge verschärft die Erderwärmung widrige Wetterbedingen. Ein Bericht des Weltklimarats IPCC hatte kürzlich gewarnt, dass «jede Erhöhung der Erderwärmung zahlreiche und gleichzeitige Gefahren verstärken wird».

AFP/anf

