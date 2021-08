Challengers Tour 2021 – Vincent Keymer siegt und verzichtet auf Carlsen-Turnier Der 16-jährige deutsche Nachwuchsstar gewann die stark besetzte «Kramnik Challenge», zieht einem Turnier mit dem Weltmeister aber die Einzel-EM in Reykjavik vor. André Behr

Vincent Keymer (links) gegen den Russen Kirill Alekseenko am International Chess Festival in Biel 2020. Foto: International Chess Festival Biel

Dank seinem Sieg in der «Kramnik-Challenge» der von der Bank Julius Bär gesponserten «Challengers Chess Tour», einer Turnierreihe für Nachwuchstalente, hätte sich der erst 16-jährige Vincent Keymer für das online-Rapid im Rahmen von Magnus Carlsens «Meltwater Champions Chess Tour» qualifiziert, dessen Vorrunde am 28. August startet. Doch der Mainzer Nachwuchsstar zieht diesem Turnier mit dem norwegischen Weltmeister im Feld die EM in Reykjavik vor, die zwei Tage früher beginnt. Von seiner Absage profitiert der 18-jährige US-Grossmeister Awonder Liang, der in der «Kramnik-Challenge» punktgleich mit Keymer war.

Die auf eine Idee vom ehemaligen Weltmeister Wladimir Kramnik zurückgehende Turnierreihe «Challengers Chess Tour» will zur Förderung der weltweit besten Nachwuchstalente beitragen. Als Coaches im Team Polgar engagieren sich Ju Wenjun, Surya Ganguly und Arthur Kogan, im Kramnik-Team Hou Yifan, Boris Gelfand und Anna Musitschuk. Die der «Kramnik-Challenge» vorangehenden «Polgar-Challenge» (8.-11. April) und «Gelfand-Challenge» (10.-13. Juni) hatten die Inder Praggnanandhaa und Gukesh D. gewonnen. Im September folgt noch die «Hou Yifan Challenge», Mitte Oktober ein Final-Turnier. Details zu dieser Serie gibt es hier.

Kramnik Challenge 2021 Infos einblenden Team Kramnik u. Team Polgar 57:63. Endstand Einzel: 1. GM Vincent Keymer (16-jährig/GER/Team Polgar), 2. GM Awonder Liang (18/USA/P) je 11,5. 3. GM Nodirbek Abdusattorow (16/USB/Team Kramnik) 11. 4. IM Christopher Yoo (14/USA/K) 10. 5. GM Lei Tingjie (24/CHN/K) 9. 6. IM Wolodar Mursin (14/RUS/P) 8,5. 7.-8. IM Carissa Yip (17/USA/K), IM Marc-Andria Maurizzi (14/FRA/P), je 7,5. 9.11. IM Dinara Saduakassowa (24/KAS/K), WGM Zhu Jiner (18/CHN/P), IM Polina Schuwalowa (20/RUS/P), je 6,5. 12.-13. IM Sarasadat Khademalsharieh (24/IRI/P), Balaji Daggupati (16/USA/P), je 5,5. 14.-15. GM Jonas Buhl Bierre (16/DEN/K), GM Leon Mendonca (15/IND/K), je 5. 16. Yahli Sokolovsky (15/ISR/K) 3. Gesamtstand: Team Kramnik 325 Punkte, Team Polgar 331,5. Die Sieger reisen zur WM in Dubai.

Fehler gefunden?Jetzt melden.