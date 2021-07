Weinhandlung in neuem Keller – Vinothek 1623 zieht mit neuem Inhaber in andere Räumlichkeiten Nach acht Jahren übergibt Mario Widmer seine Weinhandlung an Nachfolger Rico Volkart. Doch nicht nur der Besitzer wechselt, auch der Standort ist neu. Ruth Hafner Dackerman

Mario Widmer (links) übergibt seine Vinothek an Rico Volkart. Weitergeführt wird das Geschäft aber an einer anderen Adresse. Foto: Sibylle Meier

Eine lange, steile Treppe führt in Glattfelden an der Dorfstrasse 84 hinunter in den althistorischen Kreuzgewölbekeller aus dem Jahre 1623. Viel stilvoller könnte ein Raum wohl nicht sein, um rund 100 verschiedene Weine aus allen Weinregionen der Welt zu präsentieren. Seit 2013 führte der ausgebildete Sommelier Mario Widmer die Weinhandlung mit dem entsprechenden Namen 1623 voller Engagement und Leidenschaft, war jeden Samstag vor Ort, um Kunden zu beraten und um sein Fachwissen und die Freude am Wein zu teilen. Auch zahlreiche Events wurden in der Vinothek organisiert.